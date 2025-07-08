Державна "Укрзалізниця" завершила модернізацію і представила перший безбарʼєрний вагон, повністю адаптований для групових подорожей пасажирів на кріслах колісних.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.
"Це перший повністю інклюзивний вагон. У нас, як відомо, вже є за пʼятдесят вагонів, у яких вже є одне інклюзивне купе. Це такий приклад того, як до інклюзії дивилися раніше. Але зараз ми переробили вагон, зробили його повністю доступним, і на кріслі колісному можна переміщатись по всьому вагону. Там може розміщатись не одна людина, а ціла команда", - сказав Перцовський.
Зазначається, що цей вагон експериментальний, але важливий для системного впровадження безбарʼєрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку "Укрзалізниці".
Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному. Чотири збільшених купе: тепер кожне розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих. До того ж, цей вагон має комбінований формат, тобто, якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.
Інклюзивні рішення:
- електропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг;
- збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;
- навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;
- великогабаритна вбиральня з душем, sos кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;
- індикатор зайнятості вбиральні;
- індивідуальні розетки з USB і Type-C;
- місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;
- окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира;
- відеоспостереження в окремих зонах вагону.
"Укрзалізниця" - останні новини
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