Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному.

Державна "Укрзалізниця" завершила модернізацію і представила перший безбарʼєрний вагон, повністю адаптований для групових подорожей пасажирів на кріслах колісних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

"Це перший повністю інклюзивний вагон. У нас, як відомо, вже є за пʼятдесят вагонів, у яких вже є одне інклюзивне купе. Це такий приклад того, як до інклюзії дивилися раніше. Але зараз ми переробили вагон, зробили його повністю доступним, і на кріслі колісному можна переміщатись по всьому вагону. Там може розміщатись не одна людина, а ціла команда", - сказав Перцовський.

Зазначається, що цей вагон експериментальний, але важливий для системного впровадження безбарʼєрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку "Укрзалізниці".

Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному. Чотири збільшених купе: тепер кожне розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих. До того ж, цей вагон має комбінований формат, тобто, якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.

Інклюзивні рішення:

електропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг;

збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;

навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;

великогабаритна вбиральня з душем, sos кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;

індикатор зайнятості вбиральні;

індивідуальні розетки з USB і Type-C;

місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;

окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира;

відеоспостереження в окремих зонах вагону.

"Укрзалізниця" - останні новини

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Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" збільшить кількість поїздів з жіночими купе. Таким чином із 25 липня ще три потяги матимуть такі вагони.

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