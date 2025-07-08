Це перший повністю інклюзивний вагон від української компанії / фото УНІАН, Дмитро Петровський

Державна "Укрзалізниця" завершила модернізацію і представила перший безбарʼєрний вагон, повністю адаптований для групових подорожей пасажирів на кріслах колісних.  

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

"Це перший повністю інклюзивний вагон. У нас, як відомо, вже є за пʼятдесят вагонів, у яких вже є одне інклюзивне купе. Це такий приклад того, як до інклюзії дивилися раніше. Але зараз ми переробили вагон, зробили його повністю доступним, і на кріслі колісному можна переміщатись по всьому вагону. Там може розміщатись не одна людина, а ціла команда", - сказав Перцовський. 

Зазначається, що цей вагон експериментальний, але важливий для системного впровадження безбарʼєрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку "Укрзалізниці".

Фото Укрзалізниця показала унікальний вагон 08 липня 2025
Фото Укрзалізниця показала унікальний вагон 08 липня 2025
Фото Укрзалізниця показала унікальний вагон 08 липня 2025
Фото Укрзалізниця показала унікальний вагон 08 липня 2025
Фото Укрзалізниця показала унікальний вагон 08 липня 2025
Фото Укрзалізниця показала унікальний вагон 08 липня 2025
Фото Укрзалізниця показала унікальний вагон 08 липня 2025
Фото Укрзалізниця показала унікальний вагон 08 липня 2025
Фото Укрзалізниця показала унікальний вагон 08 липня 2025

Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному. Чотири збільшених купе: тепер кожне розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих. До того ж, цей вагон має комбінований формат, тобто, якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.

Інклюзивні рішення:

  • електропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг;
  • збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;
  • навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;
  • великогабаритна вбиральня з душем, sos кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;
  • індикатор зайнятості вбиральні;
  • індивідуальні розетки з USB і Type-C;
  • місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;
  • окреме керування освітленням  у купе й індивідуально біля місця пасажира;
  • відеоспостереження в окремих зонах вагону.

"Укрзалізниця" - останні новини 

З 11 липня УЗ призначає новий регіональний поїзд №826/825 Львів-Тернопіль-Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка. Електропоїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" збільшить кількість поїздів з жіночими купе. Таким чином із 25 липня ще три потяги матимуть такі вагони.

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