Квитки на потяги будуть доступні на традиційних ресурсах перевізника.

Державна "Укрзалізниця" вирішила призначити додатковий поїзд №115 Київ – Одеса на вихідні 22 та 23 червня. Причина – підвищення попиту пасажирів впродовж літнього сезону на окремі дати. Про це в Telegram повідомила прес-служба перевізника.

Зазначається, що потяг відправлятиметься з Києва о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.

До того ж призначаємо поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Відео дня

Квитки на потяги будуть доступні традиційно в застосунку "Укрзалізниці", на сайті і в чат-боті перевізника та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" – останні новини

"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом "Інтерсіті+" №741/742 Київ-Львів. Двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56.

У неділю, 16 червня, "Укрзалізниця" зафіксувала рекорд з перевезення пасажирів. За добу послугами перевізника скористались 95 тисяч пасажирів.

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