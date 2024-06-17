16 червня послугами перевізника скористались 95 тисяч пасажирів, що стало рекордом з початку року.

У неділю, 16 червня, "Укрзалізниця" зафіксувала рекорд з перевезення пасажирів. За добу послугами перевізника скористались 95 тисяч пасажирів. Про це в Telegram повідомила прес-служба компанії.

"Фіксуємо рекорд! 16 червня Укрзалізниця перевезла майже 95 тисяч пасажирів. Це найбільша кількість пасажирів, які впродовж однієї доби подорожували залізницею від початку 2024 року", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що цього дня подорожувало 46 організованих груп дітей до місць відпочинку. А найпопулярнішими напрямками від початку року вже традиційно залишаються Київ – Львів, Львів – Київ, Дніпро – Київ та Харків – Київ.

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Українська залізниця – останні новини

"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом "Інтерсіті+" №741/742 Київ-Львів. Двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56.

"Укрзалізниця" з 9 червня прискорила поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі скоротиться на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ у Польщі.

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