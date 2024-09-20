Повідомляється, що сьогодні швидкісний інтернет доступний у 16 поїздах "Інтерсіті".

"Укрзалізниця" оголосила про довгоочікуваний запуск Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+": мова йде про 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди "‎Тарпан"‎ та 2 поїзди з вагонами МПЛТ.

"‎Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до Інтернету через Wi-Fi", - повідомляє офіційний сайт державного підприємства.

Отримати доступ до послуги дуже просто - треба увімкнути Wi-Fi на своєму пристрої та обрати мережу, яка має назву "WiFi test".

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Після доєднання повинна відкритися сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua. Там буде базова інформація щодо подорожі та електронне меню. Одна з опцій дозволяє залишити відгук.

Нові можливості дозволяють користуватись безкоштовним 1 Гб трафіку на швидкості до 10 Мб/с.

Наразі мова йде про дослідну експлуатацію. На її час доступ до Wi-Fi буде для пасажирів безкоштовним.

Нагадаємо, рух швидкісних поїздів категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" був відкритий у 2012 році.

Перший рейс "Інтерсіті+" здійснили з Києва до Харкова 27 травня 2012 року. Вже станом на грудень 2014 року було перевезено понад 4 млн пасажирів.

"Укрзалізниця" – останні новини

У серпні УНІАН писав, що "Укрзалізниця" призначила на постійній основі курсування поїзда "Інтерсіті+" між Києвом та Одесою. Як тоді повідомлялось, поїзд буде вирушати зі столиці по середах, п’ятницях та неділях.

Також минулого місяця стало відомо, що квитки на потяги можуть подорожчати. На той момент в "Укрзалізниці" обговорювали модель, яка передбачала кілька тарифних змін.

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