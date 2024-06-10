Під час курсування представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності.

Українці мають роздрукувати придбаний залізничний квиток перед поїздкою на міжнародних рейсах до Австрії та Угорщини. Інакше залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух.

"Ми вже звикли мати необхідні документи у себе в смартфоні. Електронні залізничні квитки – тим більше. Їх не потрібно ні роздруковувати, ні обмінювати в касі для подорожей внутрішніми рейсами. Але міжнародні рейси до Австрії та Угорщини — виняток", - йдеться в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. За їх правилами: квиток має бути роздрукований.

Відео дня

В УЗ пояснили, що українські вагони RIC (прямий поїзд №749 Київ – Відень) або угорський поїзд (№146 Чоп – Відень) здійснюють транзитний рух. Під час курсування представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності.

Зазначається, що вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тож перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю.

"Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух", - додали в УЗ.

Українська залізниця - останні новини

З 9 червня УЗ посилить денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом "Інтерсіті+" №741/742 Київ-Львів.

Також з 9 червня "Укрзалізниця" прискорить поїзд з Києва до Варшави. Таким чином, час подорожі скоротиться на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорогуськ у Польщі.

Вас також можуть зацікавити новини: