Як не дивно, йдеться зовсім не про Ужгород і навіть не про Львів.

"Бориспіль" стане першим цивільним аеропортом, який відкриють для польотів, щойно для цього складуться необхідні умови. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга на зустрічі із іноземними послами, що відбулася на території аеропорту.

Як повідомляє прес-служба ОП, виступаючи на зустрічі, Сибіга розповів, що аеропорт "Бориспіль" став першим об'єктом, який довелося закрити через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Але саме він також буде першим об'єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак уточнив, що останній пасажирський літак вилетів з "Борисполя" о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року. Посадовець висловив переконання, що невдовзі аеропорт знову зможе обслуговувати авіарейси.

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"Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям – вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми", – сказав він, звертаючись до іноземних послів.

Відновлення авіаперельотів в Україні – що відомо

Як писав УНІАН, у травні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи прогноз Євроконтролю про обмеження польотів над Україною до 2029 року, заявив, що Львівський аеропорт міг би відновити польоти, якби Україна отримала винищувачі F-16.

Також раніше лунали пропозиції відновити роботу аеропорту в Ужгороді, де літаки злітають одразу в повітряний простір Словаччини і з нього ж ідуть на посадку. Але місцева влада запевнила, що до завершення війни про польоти цивільної авіації годі й думати.

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