До кінця року по всій Україні планують встановити близько 200 таких камер.

В Україні камери автофіксації почали фіксувати виїзд на смугу для громадського транспорту

Про це йдеться в сюжеті «1+1».

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Як йдеться в сюжеті, тепер камери відстежать не тільки перевищення швидкості, але і рух смугою для громадського транспорту.

Ті, хто люблять об'їхати тягучку по автобусній смузі отримуватимуть штраф у розмірі 510 гривень.

На цей момент така камера в Києві одна і встановлена вона на бульварі Дружби народів. 15 лютого камера зафіксувала понад 300 порушень.

До кінця року по всій Україні планують встановити близько 200 таких камер.

Змінені правила дорожнього руху

З 1 жовтня 2020 року водії в Україні мають дотримуватися правила їзди з увіімкненими фарами або запаленими ходовими вогнями поза населеними пунктами.

12 листопада 2020 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху. Нова редакція правил дорожнього руху дозволяє велосипедистам рухатися в смузі для маршрутних транспортних засобів, а при необхідності зупинитися. Крім того, тепер знак, що позначає смугу для руху маршрутних транспортних засобів, не вимагає додаткової таблички "для велосипедистів".

25 січня 2021 року на дорогах у Києві встановили нові дорожні знаки "1.40 зміна покриття".

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Автор: УНІАН