Нові знаки вже встановили на вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській.

На дорогах у Києві встановили нові дорожні знаки "1.40 Зміна покриття".

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Ділянки з різним дорожнім покриттям є аварійно небезпечними, оскільки мають різний коефіцієнт зчеплення і різний ступінь деформації. Це може призвести до втрати водієм контролю над автомобілем.

Саме для цього київська міська влада ініціювала включення знаку "1.40" до Правил дорожнього руху. Побачивши такий знак, водій має знизити швидкість.

Змінені правила дорожнього руху

З 1 жовтня 2020 року водії в Україні мають дотримуватися правила їзди з увімкненими фарами або запаленими ходовими вогнями поза населеними пунктами.

12 листопада 2020 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху. Нова редакція правил дорожнього руху дозволяє велосипедистам рухатися в смузі для маршрутних транспортних засобів, а при необхідності зупинитися. Крім того, тепер знак, що позначає смугу для руху маршрутних транспортних засобів, не вимагає додаткової таблички "для велосипедистів".

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Автор: УНІАН