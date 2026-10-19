Поїзди 'Укрзалізниці' масово затримуються: які рейси відстають на понад 8 годин

Найбільші затримки зафіксували на міжнародних рейсах із Польщі.

В Україні значна частина поїздів "Укрзалізниці" курсує із затримками. Станом на ранок 19 жовтня найбільше від графіка відстають міжнародні рейси у напрямку Польщі.

За даними онлайн-табло "Укрзалізниці", найбільша затримка серед поїздів далекого сполучення зафіксована на рейсі №19/20 Хелм – Київ - на понад 8 годин. Його прибуття до столиці прогнозують о 18:05 замість запланованого часу о 10:07.

Майже на сім годин відстає від розкладу поїзд №67/68 Варшава-Заходня – Київ. Його прибуття очікується о 16:23, хоча за графіком він мав прибути о 10:07.

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Також суттєво затримуються інші міжнародні рейси. Зокрема, поїзд №19/20 Київ – Хелм відстає від графіка на 6 годин і має прибути до польського міста об 11:00 замість 05:00. Поїзд №23/24 Хелм – Київ затримується на понад 6 годин, а його прибуття прогнозують на 14:21.

Серед внутрішніх рейсів одна з найбільших затримок у поїзда №21/22 Харків – Львів. Він відстає від розкладу на понад 4 години, а прибуття до Львова очікується о 17:19 замість 13:02.

На понад чотири години також затримується поїзд №37/38 Київ – Запоріжжя. За оновленим прогнозом, він прибуде о 13:36 замість 08:50. Ще на понад чотири години відстає від графіка поїзд №3/4 Дніпро – Ужгород.

Приблизно на чотири години затримуються також поїзди №119/120 Хелм – Дніпро та №79/80 Львів – Дніпро.

На 4 години затримуються поїзди №261/262 Чернівці – Дніпро та №61/62 Івано-Франківськ – Дніпро. Їх прибуття прогнозують на 15:53.

Інші рейси із затримками:

№39/40 Запоріжжя – Солотвино – 3 год 38 хв;

№53/54 Одеса – Дніпро – 3 год 38 хв;

№55/56 Рахів – Київ – 3 год 29 хв;

№137/138 Ясіня – Київ – 3 год 29 хв;

№141/142 Ясіня – Чернігів – 3 год 29 хв;

№127/128 Львів – Дніпро – 3 год 3 хв;

№1/2 Рахів – Харків – 2 год 54 хв;

№23/24 Київ – Хелм – 2 год 53 хв;

№85/86 Львів – Дніпро – 2 год 39 хв;

№41/42 Трускавець – Дніпро – 2 год 39 хв;

№81/82 Київ – Ужгород – 2 год 31 хв;

№5/6 Ясіня – Запоріжжя – 2 год 21 хв.

Зазначається, що час затримки розраховується автоматично та може змінюватися. Причини затримок не вказані.

"Укрзалізниця" - останні новини

16 жовтня в застосунку УЗ стала доступна можливість переглянути середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда за останні 10 діб. В УЗ пояснили, що взяли "усереднену статистику" за останні десять діб, щоб дані були максимально актуальними.

З 20 жовтня "Укрзалізниця" планує скасувати одразу два потяги - № 79/80 Дніпро-Львів та № 31/32 Запоріжжя-Перемишль. Це рішення в компанії пояснили погіршенням безпекової ситуації.

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