'Укрзалізниця' планує скасувати одразу два популярні потяги: в компанії назвали причину

Альтернативні маршрути наразі залишаються.

З 20 жовтня "Укрзалізниця" планує скасувати одразу два потяги – № 79/80 Дніпро-Львів та № 31/32 Запоріжжя-Перемишль. Про це повідомили в пресслужбі компанії у Threads, як відповідь на запитання користувачки.

Це рішення в компанії пояснили погіршенням безпекової ситуації. Зазначається, що це призвело до значного зниження пасажиропотоку.

Водночас у компанії зазначили, що з Дніпра до Львова наразі доступна ще низка альтернативних потягів. Зокрема: № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128. Для поїздки до Перемишля, пасажири можуть обрати варіанти з пересадкою у Львові або Києві.

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Скасування потягів - більше новин

Нагадаємо, що через інтенсивні російські атаки на залізничну інфраструктуру регіону з 1 жовтня 2026 року "Укрзалізниця" скасовує рух пасажирських поїздів "Київ - Суми". Пасажири зможуть доїхати до Конотопа.

"Укрзалізниця": інші важливі новини

Нагадаємо, РФ вже тривалий час завдає ударів по українській залізниці. Зокрема у вересні лише за один день ворог атакував одразу три пасажирські потяги. Внаслідок цих ударів є загиблі та поранені.

На тлі атак РФ, пасажирські потяги регулярно затримуються. Зокрема під час удару в ніч на 21 вересня, із затримкою їхали понад пів сотні потягів по всій країні. Найбільше запізнення складало понад 16 годин.

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