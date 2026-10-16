'Укрзалізниця' додала у свій застосунок нову важливу функцію

Там пояснили, що взяли "усереднену статистику" за останні десять діб, щоб дані були максимально актуальними.

У застосунку компанії "Укрзалізниця" відтепер доступна можливість переглянути середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда за останні 10 діб. Про це пресслужба компанії повідомила у Telegram.

Там пояснили, що взяли "усереднену статистику" за останні десять діб, щоб дані були максимально актуальними.

"Але наголошуємо, що це не є гарантія і не обіцянка, а довідкова інформація для прогнозування форсмажорів під час подорожі. Ми суттєво зменшили частку затримок у жовтні, але безпека лишається нашим пріоритетом. Тому обираємо чесність - і будемо регулярно оновлювати цю довідку, щоб ви могли розважливо обрати маршрут і рейс", - додали там.

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Раніше стало відомо, що з 20 жовтня "Укрзалізниця" планує скасувати одразу два потяги - № 79/80 Дніпро-Львів та № 31/32 Запоріжжя-Перемишль. Це рішення в компанії пояснили погіршенням безпекової ситуації. Зазначається, що це призвело до значного зниження пасажиропотоку.

Водночас у компанії зазначили, що з Дніпра до Львова наразі доступна ще низка альтернативних потягів. Зокрема: № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128. Для поїздки до Перемишля, пасажири можуть обрати варіанти з пересадкою у Львові або Києві.

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