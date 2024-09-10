У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 68% більше, ніж у серпні минулого року, повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 6302 одиниць. З них 1159 нових авто та 5143 уживаних автівок. Таким чином частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік склала 18%.
ТОП-5 нових електромобілів місяця:
- BYD Song Plus - 174 авто;
- Honda M-NV - 169;
- Volkswagen ID.4 - 147;
- Zeekr 001 - 107;
- Nissan Ariya - 83.
ТОП-5 вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 658 авто;
- Tesla Model Y - 588;
- Tesla Model 3 - 561;
- Hyundai Kona - 308;
- Volkswagen е-Golf - 289.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.
Український ринок авто - останні новини
У минулому місяці лідером на вітчизняному ринку нових легкових авто став французький бестселер Renault Duster.
Автопарк України у серпні поповнили понад 25,7 тисячі вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Тодішнім лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.