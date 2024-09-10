Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто.

У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 68% більше, ніж у серпні минулого року, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 6302 одиниць. З них 1159 нових авто та 5143 уживаних автівок. Таким чином частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік склала 18%.

ТОП-5 нових електромобілів місяця:

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BYD Song Plus - 174 авто;

Honda M-NV - 169;

Volkswagen ID.4 - 147;

Zeekr 001 - 107;

Nissan Ariya - 83.

ТОП-5 вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 658 авто;

Tesla Model Y - 588;

Tesla Model 3 - 561;

Hyundai Kona - 308;

Volkswagen е-Golf - 289.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.

Український ринок авто - останні новини

У минулому місяці лідером на вітчизняному ринку нових легкових авто став французький бестселер Renault Duster.

Автопарк України у серпні поповнили понад 25,7 тисячі вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Тодішнім лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

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