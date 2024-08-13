Минулого місяця було продано 1,35 млн електромобілів.

Глобальні продажі повністю електричних авто і гібридних транспортних засобів з можливістю підзарядки зросли у липні на 21% в річному обчисленні завдяки потужному зростанню в Китаї. Про це повідомляє Reuters.

У липні в усьому світі було продано 1,35 млн електромобілів – як повністю електричних (BEV), так і гібридних (PHEV). 880 тис. з цієї кількості було продано у КНР, де цей показник зріс на 31% у порівнянні з минулим роком.

Продажі гібридних автомобілів (PHEV) у Китаї за перші сім місяців 2024-го зросли у порівнянні з минулим роком на 70%.

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В Європі спостерігається падіння щомісячних продажів електромобілів, у той час як у Сполучених Штатах і Канаді продажі електромобілів, навпаки, зросли минулого місяця на 7,1%.

Український ринок – найбільш популярні авто

Раніше експерти з’ясували, що у минулому місяці автопарк України поповнили більше 4,7 тис електричних автомобілів. Таким чином, попит на машини на акумуляторних джерелах живлення (BEV) зріс майже на 40%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. До п’ятірки найбільш популярних моделей нових електромобілів потрапили Honda M-NV, BYD Song Plus, Nissan Ariya, Volkswagen ID.4 та Zeekr 001.

Також в Україні активно розкуповують гібридні легкові авто. Серед нових гібридів особливою популярністю користуються Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross та Toyota Camry.

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