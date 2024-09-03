Десять найбільш популярних моделей сформували більше третини серпневого ринку нових легкових авто.

У минулому місяці лідером на українському ринку нових легкових авто став французький бестселер Renault Duster. Про це повідомляє портал УкрАвтопром.

Окрім цієї моделі, великою популярністю користувались Toyota RAV4 та Mazda CX-5. Зазначимо, що всі ці авто демонстрували гарні показники і у попередні місяці року. Загалом, десять найбільш популярних авто сформували 34% ринку нових легкових автомобілів у серпні.

ТОП-10 легковиків минулого місяця виглядає так:

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Renault Duster – 691 одиниця;

Toyota RAV4 – 444;

Mazda CX-5 – 275;

Toyota Camry – 228;

Kia Sportage – 219;

Škoda Octavia – 199;

Hyundai Tucson – 182;

BYD Song Plus – 179;

Volkswagen Touareg – 170;

Honda M-NV – 169.

Яке авто купити – поради спеціалістів

Американські експерти назвали десятку кращих на їхній погляд моделей вживаних авто. Для цього вони проаналізували результати тестів, дані про надійність автомобілів та рівень задоволеності власників.

Спеціалісти зі США радять звернути увагу на Chevrolet Cruze другого покоління. Цей автомобіль може похвалитись відносно низькою ціною та просторим салоном.

У свою чергу, модель Hyundai Elantra демонструє "‎вражаючу"‎ паливну економічність.

Також водії-початківці можуть звернути увагу на список з десяти дешевих вживаних авто, який склали британські спеціалісти. До нього, зокрема, потрапили такі моделі як Renault Twingo, Skoda Fabia та Kia Picanto.

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