Лідером серед ввезеного секонд-хенду у минулому місяці став Volkswagen Golf.

У серпні автопарк нашої країни поповнили понад 25,7 тисячі вживаних легкових авто, які були ввезені з-за кордону. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати ці цифри з показниками минулого року, то кількість реєстрацій зросла на 22%. У порівнянні з липнем зростання склало майже 29%. За словами експертів, це є найкращим показником за останні 25 місяців.

Найбільшою популярністю в даному сегменті користуються бензинові автомобілі – їхня частка склала 46%. Одразу за ними йдуть дизельні (25%) та електричні (20%) авто.

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Набагато більш скромні показники демонструють гібриди та авто з ГБО – їхня частка склала 5% і 4%, відповідно.

ТОП-10 найпопулярніших моделей серпня виглядає так:

Volkswagen Golf – 1325 одиниць;

Renault Mégane – 1037;

Škoda Octavia – 959;

Volkswagen Passat – 738;

Volkswagen Tiguan – 685;

Audi Q5 – 671;

Nissan LEAF – 658;

Tesla Model Y – 588;

Nissan Rogue – 581;

Tesla Model 3 – 561.

Середній вік вживаних легковиків, які у минулому місяці перейшли на українські номери, становить 8,6 року. Всього з початку 2024-го свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли 159 тис вживаних легкових авто.

Вживані автомобілі – поради експертів

Раніше спеціаліст Джон Кадоган застеріг людей, які купують вживані авто, від поширеної помилки. Він закликає власників оновлювати свої дані одразу після купівлі автомобіля, щоб мати можливість отримувати повідомлення про відкликання або попередження щодо безпеки.

Зазначимо, що відкликання є попередженням, яке надсилають автомобілістам у тому випадку, коли у машині виявили серйозний дефект.

У той же час, інший експерт, Скотті Кілмер, попереджає водіїв вживаних авто про загрозу "зносу двигуна". За його словами, несправності в деяких моделях вживаних автомобілів можуть дати про себе знати набагато раніше, аніж хотілось.

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