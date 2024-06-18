Середній вік американських авто з пробігом, що поповнили український автопарк у травні становить майже 6 років.

У травні в Україні було зареєстровано понад 3,8 тисячі вживаних легковиків із США. Кожен п’ятий такий вживаний легковик був з США.

По інформації "Укравтопром", в порівнянні з травнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже у два з половиною рази.

Найбільша частка з цієї кількості належить машинам з бензиновими двигунами - 46%. Більше третини (34%) - електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

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ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model 3 - 396 авто;

Tesla Model Y - 311;

Ford Escape - 279;

Jeep Cherokee - 233;

Volkswagen Passat - 224.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становив 5,9 року.

Український ринок авто - останні новини

У минулому місяці українці придбали понад 900 легковиків, ввезених з Китаю. У порівнянні з травнем минулого року, це на 8% більше.

У травні український автопарк було поповнено майже на 2,1 тисячі гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Лідером ринку гібридів залишився Toyota RAV-4.

Варто зазначити, що частіше всього у травні нові легковики купували у місті Києві, а також Дніпропетровській, Київській, Одеській та Львівській областях.

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