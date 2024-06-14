У минулому місяці громадяни України придбали 931 легковик, ввезений з КНР. Якщо порівнювати з травнем минулого року, то це на 8% більше. З цієї кількості нові авто склали 697 одиниць (+16%), а вживані – 234 (-10%). Більшість легковиків з Китаю – електромобілі (79%). Про це повідомляє портал "Укравтопром".
Найбільш популярними моделями нових авто з КНР стали:
- Volkswagen ID.4 – 110 одиниць;
- Honda M-NV – 72 од.;
- Nissan Ariya – 58 од.;
- BYD Song Plus – 48 од.;
- Chery Tiggo 4 Pro – 35 од.
Найбільш популярними моделями вживаних легковиків з КНР виявились:
- Volkswagen ID.4 – 41 одиниць;
- Volkswagen ID.6 – 20 од.;
- Buick Envision – 15 од.;
- Polestar 2 – 12 од.;
- Geely Emgrand 7 – 12 од.
Автомобільний ринок України – що варте уваги
Раніше експерти назвали найпопулярніші в нашій країні моделі гібридних авто. В сегменті нових легковиків лідером ринку гібридів у травні стала TOYOTA RAV-4. Одразу за нею йдуть Nissan X-Trail і Toyota Yaris Cross. Загалом у минулому місяці автопарк України поповнили більше 2 тис гібридних легкових автомобілів.
Якщо казати про ринок нових легковиків в цілому, то тут найкращі результати у минулому місяці продемонструвала Toyota RAV-4.