Більшістю легкових автомобілів з Китаю у травні були електромобілі.

У минулому місяці громадяни України придбали 931 легковик, ввезений з КНР. Якщо порівнювати з травнем минулого року, то це на 8% більше. З цієї кількості нові авто склали 697 одиниць (+16%), а вживані – 234 (-10%). Більшість легковиків з Китаю – електромобілі (79%). Про це повідомляє портал "Укравтопром".

Найбільш популярними моделями нових авто з КНР стали:

Volkswagen ID.4 – 110 одиниць;

Honda M-NV – 72 од.;

Nissan Ariya – 58 од.;

BYD Song Plus – 48 од.;

Chery Tiggo 4 Pro – 35 од.

Найбільш популярними моделями вживаних легковиків з КНР виявились:

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Volkswagen ID.4 – 41 одиниць;

Volkswagen ID.6 – 20 од.;

Buick Envision – 15 од.;

Polestar 2 – 12 од.;

Geely Emgrand 7 – 12 од.

Автомобільний ринок України – що варте уваги

Раніше експерти назвали найпопулярніші в нашій країні моделі гібридних авто. В сегменті нових легковиків лідером ринку гібридів у травні стала TOYOTA RAV-4. Одразу за нею йдуть Nissan X-Trail і Toyota Yaris Cross. Загалом у минулому місяці автопарк України поповнили більше 2 тис гібридних легкових автомобілів.

Якщо казати про ринок нових легковиків в цілому, то тут найкращі результати у минулому місяці продемонструвала Toyota RAV-4.

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