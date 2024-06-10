У травні кияни придбали 1948 нових автомобілів: це на 10% більше, ніж торік.

Частіше всього у травні нові легковики купували у місті Києві, а також Дніпропетровській, Київській, Одеській та Львівській областях. Про це повідомляє "Укравтопром".

Кияни у минулому місяці придбали 1948 нових автомобілів, що на 10% більше, ніж у 2023-му. У той же час мешканці Дніпропетровської області купили 496 авто (+11%).

На Київщині зареєстрували 424 одиниць (+6%), а в Одеській області було зареєстровано 283 нових автомобілів (+0,4%). Мешканці Львівщини купили 278 нових легковиків (+5%).

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Загалом на вищеназвані регіональні ринки прийшлося 62% травневих продажів нових легкових авто.

Український авторинок – що цікавого

Раніше стало відомо, що найбільш популярним новим автомобілем травня стала Toyota RAV-4. Друге місце посів Renault Duster, третє – Mitsubishi L200. Також до п'ятірки увійшли KIA Sportage та Mazda CX5.

Якщо казати про вживані авто з-за кордону, то тут найбільш популярними у минулому місяці виявились Volkswagen Golf, Renault Megane і Skoda Octavia. Найбільшу частку в цьому сегменті займали бензинові легковики – на них прийшлося майже 50% авторинку. Дизельні легкові авто зайняли 23% ринку вживаних авто з-за кордону, а електричні – 17%.

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