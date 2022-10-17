У таких мережах як KLO, БРСМ-Нафта", ОККО, WOG, SOCAR, Shell та інших автогаз подорожчав на 20-45 коп.

Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС за вихідні з 15 по 18 жовтня зросла на 34 копійки – до 27,19 грн за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи" А-95", повідомляє Enkorr.

Так, у Дніпропетровській мережі VostokGaz і Запорізькій ZOG ціни підняли на 70 і 64 коп.за літр, до 27,69 і 28,40 грн за літр відповідно. У столичній "Авантаж 7" газ подорожчав на 20 коп. до 25,45 грн за літр.

Відео дня

У таких мережах як KLO," БРСМ-Нафта", ОККО, WOG, SOCAR, Shell та інших автогаз подорожчав на 20-45 коп.

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

Після початку повномасштабної війни РФ проти України влада знизила податковий тиск на паливну галузь, щоб розв'язати проблему з дефіцитом пального: у березні були скасовані акцизи, а ПДВ був зменшений з 20% до 7%.

За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Свого піка середня ціна на нього досягла в червні, злетівши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяця ціна впала приблизно на 13 грн.

Станом на 2 серпня середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилася на 24 копійки.

До середини серпня українські АЗС змінили цінник на автогаз.

21 вересня Верховна Рада ухвалила закон про повернення акцизів на паливо. 28 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на паливо.

Згідно з документом, повертаються акцизи в розмірі: бензин – 100 євро за 1000 літрів; дизель – 100 євро за 1000 літрів; біопаливо – 100 євро за 1000 літрів; газ-52 євро за 1000 літрів.

Вас також можуть зацікавити новини: