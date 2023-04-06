Середній вік старих авто, які в березні перейшли на українські номери, становить 11 років.

У березні український автопарк поповнили 14,2 тис. ввезених з-за кордону старих легковиків, що на 6% більше, ніж у лютому.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілебудівників "Укравтопром" в Telegram.

"Найбільш популярним автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. Протягом місяця на українські номери перейшли 1 155 тис.авто цієї моделі", - йдеться в повідомленні.

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На другому місці знаходиться Volkswagen Golf-1 тис. 30 шт. на третьому - Skoda Octavia - 820 шт.

Також в ТОП-5 місяція залишилися Volkswagen Passat – 641 шт. і Ford Focus - 384 шт.

Відзначається, що середній вік старих авто, які в березні перейшли на українські номери, становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Mercedes-Benz S 1993 року випуску.

"Загалом від початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 39,2 тис. старих легкових авто, ввезених з-за кордону, що в три з половиною рази більше реалізації нових машин за той самий період", - додали в асоціації.

Авторинок в умовах війни

У січні 2023 року українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 64% менше, ніж у 2022 році.

У лютому 2023 року придбали понад 2,7 тисячі нових легковиків. Порівняно з лютим 2022 року, ринок нових легковиків зменшився майже вдвічі.

У лютому українці придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Протягом лютого 2023 року майже 1,3 тис. вживаних електромобілів поповнили вітчизняний автопарк, що втричі більше, ніж нових електромобілів за той же період.

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