З початку року кількість спроб незаконного ввезення авто без сплати митних платежів зросла.

За сім місяців 2025 року в Україну намагалися завезти кілька тисяч авто під виглядом гуманітарної допомоги для перепродажу, повідомляє пресслужба Державної митної служби (ДМСУ).

Зазначається, що у "зловмисників були належним чином оформлені документи, тому так звані гуманітарні транспортні засоби безперешкодно пройшли митне оформлення".

"Виявилося, що ці організації використовували волонтерський статус для прикриття незаконного імпорту автотранспорту. Під виглядом гуманітарної допомогти вони завезли для перепродажу в Україні декілька тисяч автомобілів", - зазначається у повідомленні.

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У пресслужбі додали, що керівником однієї з благодійних організацій, яка, згідно з документами, мала отримати автівки, виявилася померла особа.

На митниці констатують, що з початку 2025 року кількість спроб незаконного ввезення автівок під виглядом гуманітарної допомоги і, відповідно, без сплати митних платежів зросла.

"Загалом з початку дії воєнного стану митні органи направили 977 повідомлень про виявлені діяння з ознаками злочину, а також склали 1426 протоколів про порушення митних правил, пов’язаних із товарами, що декларувалися як гуманітарна допомога", - зазначили у ДМСУ

Незаконний продаж гуманітарної допомоги

Продаж авто, завезених під виглядом гуманітарної допомоги - доволі популярна корупційна схема. Так, на Прикарпатті, за даними правоохоронців, ще у 2022 році продавали машини, які, за документами, ввозилися для ЗСУ.

У вересні 2022 року співробітники Бюро економічної безпеки спільно з прикордонниками викрили групу осіб, які організували схему продажу автомобілів на території України, завезених під виглядом гуманітарної допомоги.

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