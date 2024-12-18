Серед аргументів для штрафу – формальне порушення митних правил.

Волонтерів штрафують до 100 тисяч гривень за передачу військовим частинам автомобілів, ввезених у 2022-2023 роках. Про це розповіла народна депутатка, член Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в своєму Telegram.

"Волонтерів штрафують за передачу автомобілів військовим частинам. А розмір таких штрафів сягає 100 тис гривень (вже є і судові рішення). Це відбувається в основному за ввезені у 2022 та 2023 роках автомобілів, які передані волонтерами іншим військовим частинам, ніж військові частини, зазначені у митних деклараціях", - заявила вона.

За словами Южаніної, серед аргументів – формальне порушення митних правил.

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"Але ж такі автомобілі дійсно передані військовим частинам, проте зміни до митних декларацій волонтери внести не можуть (закон не дозволяє). Тому, сьогодні подала поправку щодо змін до Митного кодексу для скасування відповідальності за передачу автомобілів, що ввезені як гуманітарна допомога, якщо автомобілі було передано будь-якій військовій частині та це підтверджено необхідними документами", - зазначила депутатка.

Бюджет України на 2025 рік - деталі

Як повідомляв УНІАН, в листопаді Южаніна заявила, що державний бюджет на наступний рік складено із припущенням, що західні партнери продовжать покривати всю цивільну частину бюджетних витрат. Якщо фінансова допомога зупиниться, фінансувати ці витрати буде нічим. Так, на пряме запитання, чи є "план Б" на випадок зупинки зовнішнього фінансування, народна обраниця відповіла однозначно: "Я думаю, що є "план Б", абсолютно точно: зупинити усі виплати, крім військових. І переживати всім разом – тому що це воєнний стан той, який має бути – об’єднатися, знайти інші механізми допомоги, виплат, обмежень".

Южаніна зауважила, що поточний бюджет теж складено не оптимально, і в ньому є видатки, від яких можна було б утриматися. Наприклад, нардепка розкритикувала збільшення витрат на дорожню інфраструктуру.

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