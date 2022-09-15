Основними каналами збуту автомобілів були популярні інтернет платформи оголошень та спеціально створений телеграм-канал.

Співробітники Бюро економічної безпеки спільно з прикордонниками викрили групу осіб, які організували схему продажу автомобілів на території України, завезених під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє відділ комунікацій БЕБ.

Встановлено, що за період з травня по теперішній час порушники завезли близько 30 транспортних засобів. Під час перетину кордону та проходження митного контролю зловмисники надавали гарантійні листи від військових частин та громадських організацій щодо сприяння у швидкому оформленні у зв’язку крайньою потребою у даному автомобілі.

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За даними детективів БЕБ, основними каналами збуту автомобілів були популярні інтернет платформи оголошень та спеціально створений телеграм-канал. Також вони продавалися на автостоянці біля їхнього офісу у Києві. З’ясовано, що замість безкоштовної передачі автомобілів, як це передбачено документами, псевдоволонтери продавали їх у тому числі й військовослужбовцям за готівку, при цьому підписували фіктивні акти прийому-передачі. Розраховуватися за товар можна було криптовалютою та доларами.

"За результатами санкціонованих обшуків вилучено 7 автомобілів, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога. Наявні на майданчику автомобілі зловмисники оцінили в 1,5 млн грн, відповідно до своєї таблиці вартості. Також були вилучені фінансово- господарські документи та комп’ютерна техніка, печатки, мобільні телефони, чисті аркуші папери з відтисками печаток багатьох підприємств, акти прийому-передачі авто тощо", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 (продаж товарів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки за сприяння Державної прикордонної служби.

З’ясовано, що замість безкоштовної передачі автомобілів, як це передбачено документами, псевдоволонтери продавали їх у тому числі і військовослужбовцям за готівку, при цьому підписували фіктивні акти прийому-передачі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що екс-посадовця МЗС підозрюють у службовій недбалості.

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