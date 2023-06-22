Збитки на цій схемі сягнули понад дев’ять мільйонів грн.

АТ "Укрзалізниця" викрило схеми розкрадання коштів у структурних підрозділах шляхом преміювання працівників за роботи, які вони фактично не виконували, внаслідок чого збитки сягнули понад дев’ять мільйонів грн.

Як повідомляє прес-служба перевізника, матеріали перевірок було скеровано до правоохоронних органів.

"Апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" задокументовано схему розкрадання коштів шляхом неправомірного нарахування та виплати заробітної плати, заохочувальних виплат та виплати винагороди співробітникам. Компанії було завдано збитків на суму більше 3,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

При цьому перевірка ще одного структурного підрозділу в поточному році зафіксувала незаконне списання 5,5 млн грн.

В прес-службі також відмітили, що "в діях відповідальних осіб також вбачаються ознаки кримінальних правопорушень", тому матеріали перевірки було скеровано до правоохоронних органів для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України.

Випадки корупції в "УЗ" - НАБУ розпочало розслідування

Як повідомляв УНІАН, 30 травня цього року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у керівництва "Укрзалізниці". Причиною обшуків було розслідування зловживань із закупівлями. Тоді в справі фігурував автомобіль, який отримав один із чиновників УЗ.

30 травня голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко повідомив, що компанія готова сприяти слідчим діям і підтримувати прозоре розслідування. Правоохоронцям було надано доступ до домашніх і робочих приміщень працівників товариства.

Крім того, 13 червня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили випадок масштабної корупції в "Укрзалізниці" на суму 206 млн грн при закупівлі газу для потреб підприємства.

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