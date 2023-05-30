На даний момент джерела повідомляють про обшук в кабінеті голови правління УЗ Євгена Лященко.

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у керівництва "Укрзалізниці".

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, причина обшуків - розслідування зловживань із закупівлями. На даний момент джерела видання повідомляють про обшук в кабінеті голови правління УЗ Євгена Лященко.

Як уточнює "Дзеркало тижня", у справі фігурує автомобіль, який отримав один з чиновників "Укрзалізниці" за певні послуги. Як повідомляє видання, 22 травня, Національне антикорупційне бюро України провело слідчі дії у директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" Едуарда Крицина. Чиновник контролює напрямок, який має відношення до всіх тендерів акціонерного товариства – службі внутрішньої безпеки АТ.

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Обшуки в "Укрзалізниці"

У січні 2021 року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань перевірки та оцінки стану компанії "Укрзалізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушень законодавства органами управління зазначеного підприємства, які призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників.

8 квітня 2021 року Держбюро розслідувань проводило обшук у центральному офісі "Укрзалізниці". Служба безпеки України викрила корупційну схему привласнення понад 20 млн грн посадовими особами регіональної філії "Львівська залізниця" та керівником одного із заводів на сході України.

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