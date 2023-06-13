Наразі у справі підозрюються чотири особи.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили випадок масштабної корупції в "Укрзалізниці" на суму 206 млн грн при закупівлі газу для потреб підприємства.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, наразі у справі підозрюються чотири особи. Зазначається, що основою схеми став базовий договір закупівлі, до якого підписувались додаткові угоди. В НАБУ пояснили, що схема діяла з 2016 по 2020 роки, а розслідування антикорупційні органи розпочали у лютому 2020 року.

"Це використали співучасники злочину, щоб не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінова різниця розподілялась між учасниками оборудки", - йдеться в повідомленні.

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Станом на зараз до кримінальної відповідальності за корупційні злочини притягується майже кожен очільник філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", який очолював підприємство з 2015 року і донині. Загалом це 8 осіб. Філія здійснює централізовані закупівлі для компанії.

"НАБУ неодноразово зверталось до Уряду з рекомендаціями щодо усунення причин і умов, які сприяють корупції в УЗ. Надані рекомендації залишаються актуальними", - додали в НАБУ.

Обшуки в "Укрзалізниці"

30 травня 2023 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у керівництва "Укрзалізниці". Причиною обшуків було розслідування зловживань із закупівлями.

Тоді повідомлялось, що в справі фігурував автомобіль, який отримав один із чиновників "Укрзалізниці". 22 травня, НАБУ провело слідчі дії у директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" Едуарда Крицина. Він контролює напрямок, який має відношення до всіх тендерів акціонерного товариства - службі внутрішньої безпеки АТ.

В свою чергу голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко 30 травня повідомив, що компанія готова сприяти слідчим діям і підтримувати прозоре розслідування. Тоді правоохоронцям було надано доступ до домашніх і робочих приміщень працівників товариства.

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