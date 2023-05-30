Правоохоронцям було надано доступ до домашніх і робочих приміщень працівників товариства.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко повідомив, що компанія готова сприяти слідчим діям і підтримувати прозоре розслідування.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", правоохоронцям було надано доступ до домашніх і робочих приміщень працівників товариства, які передбачені ухвалою суду в рамках розслідування, пов'язаного з діяльністю філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

"Вкотре наголошую, що серед моїх першочергових завдань на позиції керівника "Укрзалізниці" - подолання корупційних схем. Сьогодні особисто надав усі роз'яснення НАБУ, щодо можливих зловживань у закупівлях. Хоча перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності", - зазначив Лященко.

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За його словами, компанія відкрита до перевірок та готова сприяти слідчим діям і підтримувати прозоре розслідування.

Обшуки в Укрзалізниці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у керівництва "Укрзалізниці". Причиною обшуків є розслідування зловживань із закупівлями.

Також повідомлялось, що в справі фігурує автомобіль, який отримав один із чиновників "Укрзалізниці". 22 травня, НАБУ провело слідчі дії у директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" Едуарда Крицина. Він контролює напрямок, який має відношення до всіх тендерів акціонерного товариства - службі внутрішньої безпеки АТ.

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