Деякі компанії вимушені зупиняти поставки.

Серед японських автовиробників розгорівся скандал з тестами на безпеку, коли Toyota Motor і Mazda зупинили поставки деяких автомобілів. Це сталось після того як міністерство транспорту Японії виявило порушення в заявках на сертифікацію певних моделей, пише Reuters з посиланням на міністерство.

Зазначається, що порушення також були виявлені в заявках від Honda, Suzuki та Yamaha Motor. Зокрема, було виявлено, що автовиробники подали невірну інформацію або маніпулювали даними випробувань на безпеку, коли подавали заявки на сертифікацію транспортних засобів.

Міністерство наказало Toyota, Mazda і Yamaha призупинити поставки деяких автомобілів. Відомство повідомило, що проведе виїзну перевірку в центральному офісі Toyota.

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Останні викриття з'явилися після того, як наприкінці січня міністерство звернулося до автовиробників з проханням розслідувати заявки на сертифікацію після скандалу з тестами на безпеку в підрозділі компактних автомобілів Daihatsu, що належить Toyota, який виник минулого року.

Акіо Тойода, онук засновника автовиробника Toyota, заявив, що автомобілі не пройшли належного процесу сертифікації перед продажем. Найбільший у світі автовиробник заявив, що тимчасово призупинив поставки та продаж трьох моделей автомобілів, вироблених у Японії.

Toyota заявила, що її порушення відбулися під час шести різних тестів, проведених у 2014, 2015 та 2020 роках. Постраждали три серійні моделі –Corolla Fielder, Corolla Axio і Yaris Cross. В одному випадку компанія вимірювала пошкодження від зіткнення з одного боку капота моделі, тоді як це потрібно було робити з обох боків. В інших випадках компанія заявила, що проводила певні випробування за більш суворими умовами, ніж ті, що були встановлені міністерством, що не відповідало вимогам уряду.

Водночас Mazda призупинила поставки спортивного автомобіля Roadster RF і хетчбека Mazda2 з четверга минулого тижня після того, як робітники змінили результати тестування програмного забезпечення для управління двигуном, йдеться в повідомленні компанії. Також було виявлено, що краш-тести моделей Atenza та Axela, які більше не виробляються, були сфальсифіковані шляхом використання таймера для спрацьовування подушок безпеки під час деяких тестів на лобове зіткнення, замість того, щоб покладатися на бортовий датчик.

Honda заявила, що виявила порушення в тестах на шум і потужність, які проводилися протягом більш ніж восьми років до жовтня 2017 року на близько двох десятках моделей, які більше не випускаються.

Автомобільні новини в Україні

У травні лідерство на українському ринку нових легкових авто здобув кросовер TOYOTA RAV-4, причому його відрив від інших моделей виявився більш ніж суттєвим. На другому місці опинився RENAULT Duster, на третьому – MITSUBISHI L200.

Українці в травні зареєстрували понад 5,5 тисячі нових легкових авто, що на 8% більше, ніж торік. Порівняно з попереднім місяцем активність на авторинку знизилася на 4%. При цьому порівняно з травнем 2021 року попит на нові легковики нижчий на 35%.

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