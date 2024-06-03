Стало відомо, яка модель авто була найпопулярніша в Україні у травні

У квітні найбільшою популярністю серед нових авто користувався RENAULT Duster, однак у травні він поступився першою сходинкою.

У травні лідерство на українському ринку нових легкових авто здобув кросовер TOYOTA RAV-4, причому його відрив від інших моделей виявився більш ніж суттєвим.

За інформацією Укравтопрома, на другому місці опинився RENAULT Duster, на третьому – MITSUBISHI L200. Десятка найбільш популярних моделей сформувала у минулому місяці більше третини ринку нових легковиків.

Загалом ТОП-10 найбільш популярних нових легкових авто травня виглядає так:

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TOYOTA RAV-4 – 475 одиниць;

RENAULT Duster – 391;

MITSUBISHI L200 – 152;

KIA Sportage – 148;

MAZDA CX5 – 125;

SKODA Kodiaq – 121;

TOYOTA Camry – 114;

SUZUKI SX4 – 113;

VOLKSWAGEN ID.4 – 110;

BMW X5 – 109.

Авторинок України – квітневі тенденції

Раніше повідомлялось, що за підсумками квітня лідером на українському ринку нових авто виявився RENAULT Duster. Друге місце зайняла TOYOTA RAV-4, третє – MAZDA CX5.

Автомобіль KIA Sportage зміг утриматись на четвертій сходинці, яку він займав у квітні. А ось VOLKSWAGEN ID.4 суттєво поступився, перемістившись з п'ятої позиції у квітні до дев'ятої за підсумками минулого місяця.

Якщо казати про двигуни, то найбільшою популярністю у квітні користувались машини з бензиновими ДВЗ: загалом вони охопили більше 45% ринку нових легкових автомобілів.

Втім, однією з головних тенденцій квітневого ринку стало стрімке зростання популярності електричних авто: у порівнянні з торішнім квітнем попит на електромобілі збільшився удвічі.

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