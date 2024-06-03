Стало відомо, яка модель авто була найпопулярніша в Україні у травні

У травні лідерство на українському ринку нових легкових авто здобув кросовер TOYOTA RAV-4, причому його відрив від інших моделей виявився більш ніж суттєвим.
За інформацією Укравтопрома, на другому місці опинився RENAULT Duster, на третьому – MITSUBISHI L200. Десятка найбільш популярних моделей сформувала у минулому місяці більше третини ринку нових легковиків.
Загалом ТОП-10 найбільш популярних нових легкових авто травня виглядає так:
- TOYOTA RAV-4 – 475 одиниць;
- RENAULT Duster – 391;
- MITSUBISHI L200 – 152;
- KIA Sportage – 148;
- MAZDA CX5 – 125;
- SKODA Kodiaq – 121;
- TOYOTA Camry – 114;
- SUZUKI SX4 – 113;
- VOLKSWAGEN ID.4 – 110;
- BMW X5 – 109.
Авторинок України – квітневі тенденції
Раніше повідомлялось, що за підсумками квітня лідером на українському ринку нових авто виявився RENAULT Duster. Друге місце зайняла TOYOTA RAV-4, третє – MAZDA CX5.
Автомобіль KIA Sportage зміг утриматись на четвертій сходинці, яку він займав у квітні. А ось VOLKSWAGEN ID.4 суттєво поступився, перемістившись з п'ятої позиції у квітні до дев'ятої за підсумками минулого місяця.
Якщо казати про двигуни, то найбільшою популярністю у квітні користувались машини з бензиновими ДВЗ: загалом вони охопили більше 45% ринку нових легкових автомобілів.
Втім, однією з головних тенденцій квітневого ринку стало стрімке зростання популярності електричних авто: у порівнянні з торішнім квітнем попит на електромобілі збільшився удвічі.