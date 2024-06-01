Загалом від початку року в Україні зареєстровано 27,7 тисячі нових легкових авто.

Українці в травні зареєстрували понад 5,5 тисячі нових легкових авто, що на 8% більше, ніж торік.

Укравтопром повідомляє, що порівняно з попереднім місяцем активність на авторинку знизилася на 4%. При цьому порівняно з травнем 2021 року попит на нові легковики нижчий на 35%.

Зазначається, що лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota. За травень українці зареєстрували 928 таких авто. На другому місці залишається Renault - 440 одиниць, а на третьому BMW - 418. Також до ТОП-5 травня потрапили Volkswagen із показником у 389 авто та Skoda - 318.

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Бестселером місяця серед нових легковиків став кросовер Toyota RAV-4, який у травні знайшов 475 покупців.

Загалом від початку року в Україні було зареєстровано 27,7 тисячі нових легкових авто, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Які авто українці купували у квітні

У квітні українці зареєстрували понад 5,7 тисячі нових легкових авто. У лідерах Toyota, Renault і Volkswagen. Також до ТОП-5 квітня потрапили BMW з результатом 405 одиниць і Skoda - 317 авто.

При цьому бестселером на українському ринку нових легковиків залишається кросовер RENAULT Duster. За квітень оформлено 484 одиниці.

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