Українці збільшили зацікавленість до купівлі електромобілів майже у 1,5 раза.

Українці збільшили онлайн-попит на електромобілі із вираженим наміром купівлі в другому кварталі 2022 року у 1,45 раза порівняно з першим кварталом до 384 тис. запитів.

Про це свідчать результати дослідження консалтингового цифрового агентства "Ольшанський та Партнери".

При цьому зазначається, що у першому кварталі 2022 року мешканці України шукали електрокари із наміром купівлі 157 тисяч разів, а у травні 2022 року українці виявили найвищий інтерес до придбання електромобілів за весь період дослідження — 205 тис. запитів на місяць.

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"Загалом у 2020 році попит на електрокари в Україні з наміром купівлі становив 835 тис. запитів за рік, у 2021 році — 986 тис. запитів (+18,1%). У 2022 році за перше півріччя він досягнув 541 тис. запитів", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на ринку авто:

Протягом липня 2022 року, за місяць після скасування пільг на розмитнення імпортних товарів, ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився більш ніж на чверть.

Протягом липня 2022 року українці придбали та зареєстрували понад 3,6 тисячі нових легкових автомобілів.

У липні українці придбали та зареєстрували 1 тис. 732 автомобілів на електротязі, що у 2,3 раза більше, ніж минулого року, і на 64% відносно показника попереднього місяця.

Частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% в липні 2021 року.

З початку року станом на 10 серпня український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис.машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року

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