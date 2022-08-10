У липні українці придбали та зареєстрували 1 тис. 732 автомобілі на електротязі.

У липні українці придбали та зареєстрували 1 тис. 732 автомобілів на електротязі, що у 2,3 раза більше, ніж минулого року, і на 64% відносно показника попереднього місяця.

Про це повідомляє "Укравтопром" в Telegram.

Однак частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% в липні 2021 року.

Відзначається, що найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто залишається Nissan Leaf. У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 288 авто цієї моделі.

Друге місце займає Volkswagen Е-Golf, яку обрали 151 автомобіліст.

На третьому місці - Volkswagen ID.4. В активі цієї моделі 134 реєстрації.

Також в ТОП-5 липня потрапили Renault Zoe – 112 шт. і Tesla Model 3 – 75 шт.

"Всього, з початку року український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис.машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на ринку авто:

Протягом липня, за місяць після скасування пільг на розмитнення імпортних товарів, ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився більш ніж на чверть.

Протягом липня 2022 року українці придбали та зареєстрували понад 3,6 тисячі нових легкових автомобілів.

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