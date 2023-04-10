Міжнародні санкції, прийняті у відповідь на вторгнення РФ в Україну, торкнулися, зокрема, послуги ремонту та постачання запчастин російським перевізникам.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, агресор вперше в історії відправив свій літак на ремонт до Ірану.

Про це заявили в прес-службі російського "Аерофлоту", повідомляє РБК.

"Широкофюзеляжний лайнер Airbus A330-300 з реєстраційним номером RA - 73700 перелетів до Тегерану, де повітряне судно обслужать технічні фахівці найбільшого іранського перевізника Mahan Air", - йдеться в повідомленні.

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Можливість техобслуговування в Ірані "Аерофлот" обговорював кілька місяців.

Ключове завдання відправки першого A330 на ремонт в Mahan Air - обслуговування стійок шасі літака. Раніше для цих цілей "Аерофлот" використовував потужності інших провайдерів, зокрема гонконгської HAECO.

Влітку 2021 року перевізник підписав нову довгострокову угоду з обслуговування та капітального ремонту компонентів літаків з цією компанією. Однак міжнародні санкції, прийняті у відповідь на вторгнення РФ в Україну, торкнулися, зокрема, послуги ремонту та постачання запчастин російським перевізникам.

Падіння російської авіації

2 березня 2022 року Boeing та Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну.

У компанії додали, що припиняється надання запчастин, технічного обслуговування та технічної підтримки для російських авіакомпаній. Французький Аirbus припинив відправку запчастин в Росію та підтримку російських авіакомпаній.

15 березня 2022 року стало відомо про те, що Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ. Без сертифіката льотної придатності літак не може виконувати польоти. Документ видає орган цивільної авіації тієї країни, де зареєстрований літак.

Також були анульовані сертифікати для навчальних центрів, авіації МНС Росії, російських компаній, що виконують техобслуговування повітряних суден.

7 квітня 2023 року стало відомо про те, що в російських аеропортах почалися проблеми зі спецтехнікою. Аеропорти агресора не можуть зареєструвати та використовувати низькопідлогові автобуси, пасажирські трапи та іншу спецтехніку.

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