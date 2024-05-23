Найбільшу частку в цьому сегменті охопили бензинові легкові автомобілі.

У квітні громадяни України придбали понад 5,3 тис ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Про це повідомляє портал "Укравтопром".

Спеціалісти нагадують, що впродовж минулого місяця свою першу реєстрацію в країні пройшли 19,8 тис легкових автомобілів з пробігом. Таким чином, частка машин віком до 5 років становила 27% від загальної кількості.

Найбільшим попитом у цьому сегменті користувались бензинові авто – їх частка склала 40%. За ними йдуть електромобілі (39%) та дизельні авто (9%). Частка гібридних машин та авто з ГБО склала 8% і 4%, відповідно.

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Найбільш популярними моделями серед вживаних авто віком до 5 років виявились:

Tesla Model Y – 343 одиниці;

Tesla Model 3 – 323 од.;

Mazda CX5 – 189 од.;

Nissan Rogue – 174 од.;

Hyundai Kona – 172 од.;

Volkswagen Tiguan – 165 од.;

Volkswagen Golf – 152 од.;

Audi E-Tron Sportback – 112 од.;

Nissan Leaf – 110 од.;

Volkswagen ID.4 – 102 од.

Ринок вживаних авто – що цікавого

Раніше повідомлялось, що впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тис ввезених з-за кордону вживаних легковик авто віком до 5 років. Найбільш популярними у цьому сегменті виявились Tesla Model 3, Tesla Model Y та Hyundai Kona.

Також нагадаємо, що за минулий рік українці придбали більше 190 тис вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону. Середній вік машин, які в 2023-му перейшли на українські номери, становив 10,3 року. Найбільшою популярністю в цьому сегменті користувались авто з бензиновими двигунами. На другому місці опинились дизельні легковики, на третьому – електромобілі.

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