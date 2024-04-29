Найбільшу частку в сегменті імпортованих авто з пробігом до 5 років охопили електромобілі.

В січні-березні 2024 року українці придбали майже 14 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє "Укравтопром".

Авто віком до 5 років становили чверть від легкових авто з пробігом, що з початку року пройшли свою першу реєстрацію в Україні (55,5 тис. од.).

Найбільшу частку в сегменті імпортованих б/в авто до 5 років охопили електромобілі – 40%. Далі йдуть: бензинові авто – 39%; дизельні – 10%; гібридні – 7%; авто з ГБО – 4%.

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Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались:

Tesla Model 3 – 898 од.;

Tesla Model Y – 870 од.;

Hyundai Kona – 453 од.;

Nissan Rogue – 444 од.;

Mazda CX5 – 443 од.;

Volkswagen iD.4 – 421 од.;

Volkswagen Tiguan – 420 од.;

Volkswagen Golf – 354 од.;

Audi Q5 – 268 од.;

JEEP Compass – 266 од.

Автомобільні новини

У квітні в сервісних центрах МВС спостерігається значне збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами. Найбільше спостерігається попит на перереєстрацію по договору купівлі-продажу та дарування.

У першому кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 19 тис. авто з дизельними двигунами, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, нових авто було 4,2 тис. од. нових (+84%), вживаних, що ввезли з-за кордону, – 14,8 тис. од. (+8%).

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