Впродовж січня в Україні зареєстровали 2,7 тисяч вживаних легкових авто зі США. Про це повідомляє УкрАвтопром у своєму телеграм-каналі.
Найбільш популярними з цієї кількості є авто з бензиновими двигунами - на них доводиться 49%. Майже третину завезених автомобілів становлять електрокари, ще 7% - це гібридні та дизельні авто. Решту цього сегменту ринку охопили машини з газобалонним обладнанням.
Якщо казати про моделі вживаних авто зі США, то топ-5 наразі виглядає таким чином:
- Tesla Model 3 - 300 од.;
- Tesla Model Y - 218 од.;
- Ford Escape - 177 од.;
- Jeep Cherokee - 176 од.;
- Volkswagen Passat - 173 од.
Загалом, якщо порівнювати з січнем минулого року, попит на американські авто з пробігом в Україні збільшився на 75%. Середній вік зареєстрованих у січні "американців" становив 6,3 року.
Українці частіше вибирають вживані авто
Раніше стало відомо, що у січні наш автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легкових авто, що на 45% більше показників січня минулого року.
Найбільш популярним у українців виявився Volkswagen Golf (948 од.). На другому місці опинився Renault Megane (759 од.), а на третьому - Škoda Octavia (669 од.). Замикає десятку лідерів Tesla Model 3 (309 од.).
Варто відзначити, що загалом на українському ринку суттєво збільшилась частка електромобілів. Моделі з бензиновими двигунами все ще залишаються найбільш популярними, однак їх частка у продажах зменшуються.