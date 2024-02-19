Найбільшу частку цього сегменту ринку становлять авто з бензиновими двигунами.

Впродовж січня в Україні зареєстровали 2,7 тисяч вживаних легкових авто зі США. Про це повідомляє УкрАвтопром у своєму телеграм-каналі.

Найбільш популярними з цієї кількості є авто з бензиновими двигунами - на них доводиться 49%. Майже третину завезених автомобілів становлять електрокари, ще 7% - це гібридні та дизельні авто. Решту цього сегменту ринку охопили машини з газобалонним обладнанням.

Якщо казати про моделі вживаних авто зі США, то топ-5 наразі виглядає таким чином:

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Tesla Model 3 - 300 од.; Tesla Model Y - 218 од.; Ford Escape - 177 од.; Jeep Cherokee - 176 од.; Volkswagen Passat - 173 од.

Загалом, якщо порівнювати з січнем минулого року, попит на американські авто з пробігом в Україні збільшився на 75%. Середній вік зареєстрованих у січні "американців" становив 6,3 року.

Українці частіше вибирають вживані авто

Раніше стало відомо, що у січні наш автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легкових авто, що на 45% більше показників січня минулого року.

Найбільш популярним у українців виявився Volkswagen Golf (948 од.). На другому місці опинився Renault Megane (759 од.), а на третьому - Škoda Octavia (669 од.). Замикає десятку лідерів Tesla Model 3 (309 од.).

Варто відзначити, що загалом на українському ринку суттєво збільшилась частка електромобілів. Моделі з бензиновими двигунами все ще залишаються найбільш популярними, однак їх частка у продажах зменшуються.

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