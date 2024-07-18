Майже 20% вживаних автомобілів, які з січня по минулий місяць перейшли на українські номери, були з США.

За півроку в нашій країні зареєстрували 21,2 тисячі вживаних легкових авто зі США, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року приблизно вдвічі більше.

Портал УкрАвтопром повідомив, що найбільшу частку в цьому сегменті автомобільного ринку (47%) займають авто з бензиновими двигунами. На другому місці за популярністю знаходяться електромобілі (34%), гібриди та авто з ГБО займають по 7%. Решту у цьому сегменті охоплюють дизельні автомобілі.

ТОП-5 вживаних авто, які були виготовлені в США, виглядає так:

Відео дня

TESLA Model 3 – 2330 одиниць;

TESLA Model Y – 1770;

FORD Escape – 1437;

JEEP Cherokee – 1346;

VOLKSWAGEN Passat – 1271.

Середній вік "‎американців"‎ з пробігом, які поповнили автопарк України у 2024 році складає 6 років.

Український авторинок – останні новини

Раніше експерти з'ясували, що продажі нових легковиків в Україні у червні досить суттєво знизились. Якщо порівнювати з минулорічним показником, то продажі нових авто зменшились у приватному сегменті на 6%. У корпоративному сегменті падання виявилось ще більшим.

Перевагу у приватному секторі українці віддавали TOYOTA RAV-4, HONDA M-NV та RENAULT Duster. Найбільшою популярністю у корпоративному секторі користувались Duster, TOYOTA RAV-4 та MITSUBISHI L200.

Також повідомлялось, що у червні продемонстрував зростання сегмент гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Загалом минулого місяця автопарк України поповнили понад 2,1 тисячі гібридних легкових автомобілів.

Вас також можуть зацікавити новини: