Автомобілі китайського походження охопили 15% жовтневого ринку нових легковиків.

Впродовж жовтня українці придбали 1306 легкових авто, ввезених з Китаю. З цієї кількості: 878 нових та 428 вживаних авто.

Як повідомляє "Укравтопром", автомобілі китайського походження охопили 15% жовтневого ринку нових легковиків.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 84%.

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Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen ID.4 - 365 од.;

Toyota BZ4X – 65 од.;

Honda E - 63 од.;

Volkswagen ID.6 - 44 од.;

MG HS – 29 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen ID.4 - 159 од.;

Honda E - 39 од.;

Volkswagen ID.6 - 37 од.;

Toyota BZ4X - 35 од.;

Geely Emgrand 7 - 19 од.

Український ринок авто – що відомо

З січня по червень 2023 року українці придбали майже п’ять тисяч легкових авто, ввезених з Китаю. За цей період українці придбали 3,1 тис. нових та 1,8 тис. вживаних автівок. Загалом у першому півріччі цього року автомобілі китайського походження охопили 79% українського ринку електромобілів.

У листопаді стало відомо, що від початку цього року український парк електромобілів поповнився на майже 28,7 тис. електрокарів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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