Вантажні автоперевезення і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Україна та Єврокомісія слідом за "торговельним безвізом" продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

"Транспортний безвіз" уже посилив нашу економіку. За півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання. Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки", – зазначив Шмигаль.

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Крім того, прем’єр-міністр відмітив, що "транспортний безвіз" сприяє імпорту, який зріс на 44%. Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу.

"Транспортний безвіз" з ЄС – що відомо

У червні 2022 року Україна та Євросоюз підписали спільну угоду про вантажні перевезення автотранспортом. Ця угода скасувала необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС. У 2023 році дію угоди продовжили до 30 червня 2024 року.

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