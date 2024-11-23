Зазначається, що Брюссель і Пекін близькі до вирішення проблеми.

Європейський союз і Китай ведуть переговори про скасування мит на ввезення китайських електромобілів до Європи. Сторони знайшли можливе рішення проблеми несправедливої конкуренції

Голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу NTV, що ведуться переговори з китайською стороною щодо електромобілів.

"Ми близькі до рішення з Китаєм про скасування мит. Ми близькі до угоди: Китай може взяти на себе зобов'язання пропонувати електронні автомобілі в ЄС за мінімальною ціною. Це зніме з нього звинувачення в спотворенні конкуренції шляхом несправедливого субсидування, через яке і були спочатку введені мита", - заявив німецький політик.

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При цьому він вказав, що ці мита - не каральний захід, а компенсаційний.

"США ввели 100% тарифи, щоб не допустити на ринок китайські електромобілі. Ми в ЄС так не чинимо. Ми просто хочемо чесної конкуренції. Законодавство ЄС дає нам змогу запроваджувати компенсаційні мита в разі демпінгових заходів або незаконних субсидій", - пояснив Ланге.

За його словами, зараз під дію компенсаційних мит підпадає трохи менше ніж 200 товарів - близько половини з них надходить з Китаю, а також з ОАЕ та США.

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Наприкінці жовтня європейська комісія ввела компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю терміном на п'ять років.

4 листопада стало відомо, що Пекін у Світовій організації торгівлі оскаржив мита ЄС на китайські електромобілі.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що "з метою захисту інтересів розвитку електромобільної промисловості та глобального співробітництва в галузі зеленої трансформації Китай вирішив подати позов проти остаточних антисубсидиційних заходів ЄС".

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