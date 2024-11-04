Запит охоплює остаточні заходи ЄС, їх розслідування і тимчасові заходи, які були предметом більш раннього спору, розпочатого Китаєм 9 серпня.

Китай заявив у понеділок, що розпочав суперечку у Світовій організації торгівлі проти остаточних мит ЄС на електромобілі, вироблені в Китаї.

Пекін пригрозив зробити це минулого тижня після того, як ЄС остаточно ухвалив рішення про введення мит у розмірі від 8 до 35 відсотків на китайські бренди електромобілів, пише Politico.

Зазначається, що мита були введені після того, як річне розслідування показало, що китайські виробники отримували вигоду з несправедливих субсидій.

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Міністерство торгівлі Китаю заявило, що "з метою захисту інтересів розвитку електромобільної промисловості та глобального співробітництва в галузі зеленої трансформації Китай вирішив подати позов проти остаточних антисубсидиційних заходів ЄС".

Чиновник СОТ підтвердив, що скаргу було подано. Він додав:

"Тепер ми можемо підтвердити, що запит від Китаю на консультації з Європейським союзом щодо остаточних компенсаційних мит ЄС на електромобілі було отримано".

Цей новий запит охоплює остаточні заходи ЄС, їх розслідування і тимчасові заходи, які були предметом більш раннього спору, розпочатого Китаєм 9 серпня.

Видання пише, що це "останній залп по ескалації торговельної напруженості між Пекіном і Брюсселем". Очікується, що ЄС найближчим часом відправить переговорну групу до Китаю, намагаючись знайти компроміс із Пекіном, відповідно до якого виробники візьмуть на себе мінімальні цінові зобов'язання, які зроблять мита спірними.

Китай просить про консультації з ЄС, перший крок у будь-якому врегулюванні спору в СОТ, які триватимуть 60 днів, перш ніж може бути запитано рішення третейської групи щодо спору. Однак вищий апеляційний орган СОТ не діє через брак суддів, викликаний розчаруванням США в організації.

"Однак Китай і ЄС могли б врегулювати свою справу через резервну систему, відому як MPIA, членами якої вони обидва є", - сказано в статті.

Торгова війна між ЄС і Китаєм

Наприкінці жовтня європейська комісія ввела компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю терміном на п'ять років.

"Розслідування засвідчило, що ланцюжок створення вартості електромобілів у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічного збитку для виробників електромобілів із ЄС", - повідомляла пресслужба Єврокомісії.

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