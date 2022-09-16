Угодою передбачено скасування необхідності отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень до держав ЄС.

Президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Про це йдеться в указі № 654/2022 від 16 вересня, оприлюдненому на сайті глави держави.

"Затвердити угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, підписану 29 червня 2022 року в місті Ліоні", - йдеться в повідомленні.

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Угода про вантажні перевезення:

17 листопада 2021 року Рада ухвалила закон про вантажні перевезення.

Наприкінці червня 2022 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автотранспортом.

Угодою передбачено скасування необхідності отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень до держав ЄС, що дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску на кордонах.

Також угодою передбачені заходи щодо спрощення визнання водійських документів. Тепер Україна і ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне водійське посвідчення.

Термін дії угоди - 1 рік з можливістю пролонгації. Тимчасово документ набув чинності з 29 червня. На постійній основі угода запрацює після завершення всіх ратифікаційних процедур.

У серпні 2022 року з'явилася інформація про те, що в Росії придумали, як обійти санкції проти вантажних перевезень. Для цього на кордоні з Євросоюзом російські вантажівки замінюють на європейські – і далі російський вантаж вже везе машина з ЄС.

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