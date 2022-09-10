Країни будуть здійснювати нову політику щодо послуг, пов'язаних з морськими перевезеннями сирої нафти і нафтопродуктів російського походження.

США, країни "Великої сімки" (G7) і Європейський Союз вводять заборону на транспортування російської сирої нафти морським шляхом.

Як йдеться у попередньому керівництві з реалізації політики морських перевезень, опублікованому Міністерством фінансів США, заборона почне діяти з 5 грудня 2022 року, а з 5 лютого 2023 року її буде розширено.

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"В рамках коаліції країни, що включають "Велику сімку" і ЄС, Сполучені Штати здійснюватимуть політику щодо широкого спектру послуг, пов'язаних з морськими перевезеннями сирої нафти і нафтопродуктів російського походження. Ця заборона набуде чинності 5 грудня 2022 року щодо морських перевезень сирої нафти і 5 лютого 2023 року щодо морських перевезень нафтопродуктів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, узгоджений G7 минулого тижня план обмеження цін закликає країн-учасниць відмовляти в страхуванні, фінансуванні, брокерських та інших послугах нафтовим вантажам з РФ, якщо вартість цих вантажів буде вище ще не визначеної граничної межі цін на нафту і два види нафтопродуктів.

Ідея введення граничних цін на російську нафту була висунута на саміті лідерів G7 в кінці червня. Таким чином країни "Великої сімки" мають намір обмежити доходи Москви від продажу нафти.

Якщо Росія не візьме до уваги обмеження цін на її нафту, країни "Великої сімки" розглядають введення повної заборони на транспортування російської нафти.

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