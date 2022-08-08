Для цього прямо на кордоні з боку РФ російські вантажівки замінюють на європейські.

У Росії придумали, як обійти санкції проти вантажних перевезень. Для цього на кордоні з Євросоюзом російські вантажівки замінюють на європейські – і далі російський вантаж вже везе автівка з ЄС.

Про це пише фінське видання Yle, поспілкувавшись з одним із водієм.

Я під'їжджаю на порожні машині до російської сторони кордону. Там вона завантажується, після чого я везу вантаж назад – говорить водій автівки, зареєстрованої в Латвії.

Перевантаження вантажу з російської фури на європейську вантажівку відбувається по той бік східного кордону, у російській митній зоні, пише фінське видання.

Згадується, що на початку квітня набув чинності п'ятий пакет санкцій, в якому Євросоюз заборонив рух своєю територією російським і білоруським вантажівкам. Росія не відповіла тим же, тому європейські вантажівки, як і раніше, можуть працювати в Росії.

Як правило, вантажівки просто зупиняються на кордоні, щоб привезти чи забрати вантаж. Іноді на російській стороні кордону просто міняють машину, яка керує причепом, і цей тандем інтерпретується як фінська комбінація. Це також дозволено.

Раніше УНІАН вже писав, що Росія просить Туреччину допомогти обійти санкції. Зокрема, країна-агресор просить дозвіл купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах.

Своєю чергою в ЄС стурбовані зближенням Анкари з Москвою та розглядають можливість введення санкцій проти Туреччини.

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