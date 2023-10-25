Придбати квитки на такі купе можуть жінки та діти до 5 років включно.

"Укрзалізниця" з 15 листопада масштабує пілотний проект жіночих купе у пасажирських поїздах.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, вони стануть доступні ще в 4 поїздах:

- №17/18 Харків – Ужгород

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- №29/30 Київ – Ужгород

- №3/4 Запоріжжя – Ужгород

- №26/236 Одеса – Рахів.

Зазначається, що купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку УЗ з 27 жовтня. Глибина продажу 20 діб. Посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

В УЗ також відмітили, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

"Наш пілотний проект із жіночими купе продемонстрував, що ця послуга зараз потрібна та актуальна. У середньому такі купе заповнюються на 93%. За 4 місяці ми реалізували вже 25 тис. квитків. Тому, як і обіцяли, збільшуємо кількість поїздів, де буде доступна ця послуга", - зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Безпека в "Укрзалізниці"

У червні 2023 року "Укрзалізниця" в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе на 4 рейси далекого сполучення: №81 Київ – Ужгород; №41 Дніпро – Трускавець; №75 Київ – Кривий Ріг; №15 Харків – Ясіня, які були серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг.

У вересні на вокзалах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки, та на відміну від охоронців маршали працюють не публічно. Залізничні маршали є працівниками відомчої воєнізованої охорони товариства, головним завданням яких є контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

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