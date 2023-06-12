Продаж відбуватиметься виключно у мобільному застосунку "Укрзалізниці".

АТ "Укрзалізниця" в пілотному режимі відкрило продаж квитків до жіночих купе на 4 рейси далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", продаж відбуватиметься виключно у мобільному застосунку.

Під час пілотного періоду жіночі купе з'являться на 4 рейсах далекого сполучення: №81 Київ – Ужгород; №41 Дніпро – Трускавець; №75 Київ – Кривий Ріг; №15 Харків – Ясіня. Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

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Зазначається, що поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

В УЗ наголосили, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

"Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Купе для жінок - що повідомлялось

Як повідомляв УНІАН, 15 травня на сайті Кабміну була зареєстрована петиція про запровадження у поїздах АТ "Укрзалізниця" окремих вагонів для жінок та чоловіків. Автор цієї петиції Ольга Ожогіна пояснила свою ініціативу тим, що виділення принаймні одного окремого вагону для жінок та одного вагону для чоловіків зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів.

23 травня стало відомо, що в "Укрзалізниці" розглядають можливість запровадження жіночих купе на маршрутах далекого сполучення. Жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення. На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок перевізника.

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