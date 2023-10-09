На відміну від охоронців, які працюють на залізниці у службовій формі, маршали працюють не публічно.

На вокзальних комплексах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, залізничні маршали – це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання – контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

Зазначається, що на відміну від охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі, маршали працюють не публічно. Тож пасажири не знатимуть, хто є ловцем на правопорушників.

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"Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

В УЗ також додали, що перші маршали розпочали свою роботу у вересні. Зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який "наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів".

Безпека в поїздах

5 липня 2023 року стало відомо, що "Укрзалізниця" повернула воєнізовану охорону до пасажирських поїздів. Тоді воєнізована охорона працювала у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.

Пізніше стало відомо, що "Укрзалізниця" збільшує рівень безпеки в поїздах. У вересні "Укрзалізниця" задля більшої безпеки запровадила воєнізовану охорону на ще шести рейсах. Так, до проекту "ЗалізнаБезпека" було долучено поїзди: №29/30 Ужгород - Київ - Ужгород; №59/60 Чоп - Київ - Чоп; №85/86 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя; №119/120 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя; № 265/266 Ужгород - Ковель - Ужгород; № 357/358 Київ - Ворохта - Київ.

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