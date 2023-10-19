Зміни виникли через незаплановані завчасно колійні роботи в Угорщині на залізниці між Будапештом та Віднем.

"Укрзалізниця" попередила, що з 26 жовтня тимчасове обмежується курсування вагонів №431, 432 Київ-Відень-Київ та №430 Відень-Чоп-Відень.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, у зв’язку з незапланованими завчасно колійними роботами в Угорщині на залізниці між Будапештом та Віднем, маршрут безпересадкових вагонів №431, 432 Київ- Відень-Київ та №430 Відень-Чоп-Відень буде обмежений до станції Будапешт-Келеті без курсування між Будапештом та Віднем.

Зазначається, що зміни будуть чинні з 27 жовтня до 18 листопада відправленням з Відня та з 26 жовтня до 17 листопада відправленням з Києва.

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Пасажирам, що вже придбали квитки на ці дати угорська залізниця організувала наступний порядок доїзду.

У напрямку до Відня:

після прибуття на станцію Будапешт-Келеті о 08:20 ранку вам необхідно скористатися метрополітеном (лінія М4) для доїзду до станції Будапешт-Келенфельд;

зі станції Будапешт-Келенфельд щопівгодини відправлятимуться автобуси до станції Татабанья, які підв’язані для пересадки на поїзди до Відня. Наприклад, автобус, що виїжджає зі ст. Будапешт-Келенфельд о 09:10 прибуває до ст. Татабанія о 10:10 під відправлення поїзда RJX 62 о 10:26 до Відня, куди він прибуде о 12:21.

В УЗ зауважують, що проїзд у автобусі та поїзді безкоштовний при наявності квитків до Відня.

У напрямку з Відня:

враховуючи, що час доїзду до Будапешта (поїзд + автобус + метро) збільшиться, пасажирам з квитками з Відня необхідно розпочати свою подорож на одному з поїздів: RJX 61 (відправлення 11:40), EC 145 (відправлення 12:42), RJX 63 (відправлення 13:40), EC 147 (відправлення 14:37), RJX 65 (відправлення 15:42).

Цими поїздами ви доїдете до станції Татабанья в Угорщині, де з вокзалу вас заберуть автобуси (які теж підвʼязані під прибуття поїздів) до станції Будапешт-Келенфельд.

Після прибуття на станцію Будапешт-Келенфельд вам необіхідно буде скористатися метрополітеном для доїзду на станцію Будапешт-Келеті, звідки о 19:40 й вирушатимуть безпересадкові вагони до Києва.

Проїзд у автобусі та поїзді також безкоштовний при наявності квитків з Відня.

Тривалість поїздки автобусом (ст. Татабанья - ст. Будапешт-Келенфельд) - 1 год., а метрополітеном (ст. Будапешт-Келенфельд - ст. Будапешт-Келеті) - 20 хв. Стоянка автобусів - на площах перед вокзалами, але зважаючи на кількість скасованих поїздів між Будапештом та Віднем, автобусів буде багато.

"Укрзалізниця" - останні новини

17 жовтня стало відомо, що УЗ продовжує ремонтні роботи до кінця листопада на дільниці Надвірна - Делятин і Микуличин - Ворохта та змінює маршрут курсування низки поїздів у певні дати місяця.

Також повідомлялося, що УЗ підписала договір із "Крюківським вагонобудівним заводом" на придбання 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю. Загальна вартість яких складає майже 2 млн грн. За умовами договору виготовити та поставити нові вагони мають протягом двох років. Нові двері пасажирських купе у купейних вагонах та вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів, передбачено також систему відеоспостереження.

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