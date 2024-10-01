За словами скульптора, монумент переміщатимуть через "ключові штати, що коливаються".

Містами США "подорожує" статуя оголеного кандидата на посаду нового глави Білого дому Дональда Трампа. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що у Республіканській партії, яку представляє Трамп, назвали монумент "жалюгідним" після того, як його виставили біля Лас-Вегаса.

"Поки сім’ї їдуть Лас-Вегасом, вони змушені дивитися на цю образливу маріонетку, створену навмисно для шокування, а не для значущого діалогу. Президент Трамп і республіканці зосереджені на досягненні важливих результатів — зниження інфляції, забезпечення безпеки наших кордонів, створення робочих місць і забезпечення світлого майбутнього для всіх американців, у той час як демократи, особливо Камала Харріс, продовжують віддавати пріоритет цінності шоку над змістом", - йдеться у заяві партії.

У свою чергу представник анонімного автора скульптури сказав, що інсталяція називається "Криво і непристойно".

Вибори президента США - останні новини

Білий Дім готує звинувачення проти Росії за втручання у вибори США-2024. Так, за даними CNN, Кремлю підконтрольні деякі ЗМІ та різні онлайн-платформи, які використовуються росіянами для поширення дезінформації, спрямованої на американських виборців.

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