За словами чинного глави Білого дому, він "повністю підтримує" кандидатуру віце-президента Гарріс.

Чинний президент США Джо Байден після виходу з президентських перегонів заявив, що "цілком підтримує" кандидатуру віце-президента Камали Гарріс. Він також закликав демократів "перемогти Трампа".

"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи — настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це", - написав Байден.

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Варто додати, що це перший випадок в історії Сполучених Штатів, коли чинний президент, який виграв праймеріз, відмовився від подальшої участі у виборах.

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів

У неділю, 21 липня, чинний президент США Джо оголосив, що виходить із президентських перегонів. Водночас він наголосив, що "в інтересах моєї партії і країни піти у відставку і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків президента на термін, що залишився".

Раніше кандидат у віцепрезиденти США, висунутий Трампом, - Джей Ді Венс натякнув, що в разі зняття Байдена з виборів республіканці вимагатимуть його дострокової відставки і з поста президента.

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